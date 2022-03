Vittorio Feltri scrive a Fedez: “Prendi a pugni la malattia. Io ho un cancro al seno e me ne sbatto”

MeteoWeb

Dopo le rivelazioni di Fedez in merito al suo stato di salute, Vittorio Feltri ha deciso di scrivere al rapper: “Caro Fedez, ho il cancro ma me ne sbatto“. E’ questo in sintesi il messaggio lanciato dal giornalista. “Mi hanno trovato un nodulo al seno ma non mi frega di raccontare i cazzi miei. L’ho fatto per lui, si è capito che non ha un raffreddore”, ha raccontato Feltri al Corriere della Sera dopo la lettera.

“Lo conosco, ho scoperto che ha questa malattia, e anche se non ha precisato di cosa si tratti si è capito che non è certo un raffreddore. E così ho voluto incoraggiarlo a modo mio”, ha detto Feltri. “Per essere credibile dovevo dire che ho avuto anche io un problema. Che mi frega di andare in giro a raccontare i cazzi miei? Era per dargli conforto. Altrimenti perché avrei dovuto raccontarlo”. La sua malattia, il cancro, Feltri l’ha scoperta a febbraio: “ho fatto l’operazione il 1 marzo, tanto che ho ancora un po’ di indolenzimento. Mi hanno trovato un nodulo al seno. Pur essendo un maschio ho un tumore tipico delle donne, roba da matti, io che di femminile non ho assolutamente nulla. Pur non avendo le tette mi è venuto il cancro alle tette – ironizza, come sempre amaramente, il giornalista – Se il pericolo sarà allontanato sarò più sereno. Ma non ho smesso di lavorare neanche un giorno, anche il giorno dell’operazione sono uscito dall’ospedale alle 16 e sono andato direttamente a lavorare, senza dire niente a nessuno. Non mi piace raccontare i cazzi miei, l’ho fatto per Fedez”.