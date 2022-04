Allerta Meteo, nuova forte ondata di maltempo: al Centro/Sud la Primavera è un miraggio

MeteoWeb

La Primavera è un miraggio per l’Italia centro meridionale in questo 2022 dai connotati meteorologici particolarmente anomali e ballerini. Anche oggi fa freddo, addirittura a Roma la temperatura è ferma a +12°C nelle ore centrali della giornata con una debole pioggia proveniente dal mar Tirreno. Ma anche al Sud spicca la temperatura massima di Reggio Calabria, tipicamente invernale: +16°C. Nella città calabrese dello Stretto i +20°C sono un miraggio: superati soltanto in 4 occasioni nell’ultima settimana di marzo, la massima stagionale è di +21,1°C (28 marzo), un dato eccezionalmente basso per questo periodo dell’anno sulle coste del Sud.

Situazione analoga a Napoli, Bari, Taranto, Lecce, Catania, Siracusa. Raggiungere i venti gradi di temperatura massima è diventata un’impresa per questa prima parte di primavera, e nelle prossime ore la colonnina di mercurio scenderà ulteriormente verso il basso, complice il maltempo che domani, Giovedì 7 Aprile, si estenderà al Sud con forti piogge e temporali nel basso Tirreno. Particolarmente colpita la Calabria tirrenica, dove sono attesi oltre 100mm di pioggia:

Le temperature diminuiranno in modo particolare nella fascia tirrenica centrale e meridionale, dove sarà un 7 Aprile tipicamente invernale. Lungo le coste calabresi la temperatura, infatti, farà fatica a superare addirittura i +15°C. La Regione più calda d’Italia sarà anche domani, per l’ennesima volta, il Piemonte dove invece i +20°C verranno abbondantemente superati in modo particolare tra Cuneo e Torino, mentre al contrario in Valle d’Aosta sarà una giornata fredda e nevosa.

Attenzione anche ai forti venti occidentali, che soprattutto in Sardegna, Calabria e Sicilia soffieranno impetuosi, con raffiche superiori ai 100km/h su Catanzaro e oltre gli 80km/h nello Stretto di Messina nel pomeriggio di domani.

Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: