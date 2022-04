Allerta Meteo, nuova enorme tempesta di Sabbia del Sahara sull’Italia: stavolta colpirà anche il Centro/Nord

MeteoWeb

Una nuova tempesta di sabbia proveniente dal deserto del Sahara ha raggiunto l’Italia, inglobando al momento la Sardegna da cui si estenderà nelle prossime ore nel resto del Paese. Come ampiamente evidenziato nei giorni scorsi, dopo l’episodio precedente che nei giorni scorsi ha colpito in modo molto intenso il Sud, in queste ore se ne verifica un altro a causa del flusso caldo spinto dal Maghreb verso l’Italia dalle forti correnti di libeccio che soffiano lungo il bordo meridionale del ciclone posizionato nel Golfo di Biscaglia.

La nuova tempesta di Sabbia vanifica completamente la corsa agli autolavaggi di chi, evidentemente ignaro delle previsioni meteo, è andato subito a lavare la propria automobile senza immaginare che dopo poche ore sarebbe tornata come prima. La differenza tra questo nuovo evento e il precedente è che stavolta la nuvola di polvere gialla, già ben visibile stamani da tutte le immagini satellitari (vedi fotogallery scorrevole in alto, e anche animazione satellitare di seguito), non si limiterà ad interessare le Regioni del Sud m a nelle prossime ore arriverà anche a Roma, su tutto il Centro e poi tra stasera e domani anche al Nord.

