Alluvioni in Sudafrica, si aggrava il bilancio delle vittime: ancora incerto il numero dei dispersi | FOTO

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle piogge torrenziali che hanno investito negli ultimi giorni la provincia KwaZulu-Natal, nell’est del Sudafrica. Sono almeno 341 i morti, oltre 40.000 le persone interessate dai fenomeni e 55 i feriti. Tuttavia, il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare, considerato che le autorità stanno ancora cercando di stabilire quanti siano i dispersi, ha detto il Premier provinciale Sihle Zikalala.

Diversi giorni di piogge torrenziali hanno spazzato via case, strade e ponti, provocando frane e inondazioni. È la più grande tempesta mai registrata in Sudafrica: in alcune aree sono caduti oltre 450mm di pioggia in 48 ore, pari a quasi la metà delle precipitazioni annuali che in media si registrano a Durban, tra le località più duramente colpite.

Migliaia di persone sono rimaste senza casa; strade e ponti sono stati distrutti e circa 250 scuole sono state danneggiate. Le autorità locali hanno lanciato un appello pubblico per ottenere aiuti, chiedendo donazioni di cibo non deperibile, acqua in bottiglia, vestiti e coperte. Ieri il governo ha dichiarato lo stato di emergenza.