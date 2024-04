Canal Grande colorato di verde e rosso: azione di Extinction Rebellion | FOTO

MeteoWeb

Il Canal Grande si è improvvisamente tinto di rosso e verde questo pomeriggio a Venezia. Si tratterebbe di un’azione di Extinction Rebellion, non organizzata però dai veneziani che aderiscono al gruppo ambientalista. La Polizia, infatti, ha bloccato due turisti francesi, ritenuti coinvolti nell’azione. Il colorante – non si sa ancora se innocuo o meno – è stato versato in acqua da un vaporetto della linea 1, proveniente dalla fermata del Giglio e diretto verso l’Accademia, dove è stato fatto fermare dalla Polizia.

