Canal Grande colorato per un ‘progetto artistico’ di una coppia

Non è stata un’azione ambientalista a colorare le acque di Canal Grande a Venezia oggi. Come spiega la Questura, ad aver versato sei taniche di coloranti organici nel Canal Grande è stata una coppia di origine francese, lui di 57 e lei di 37 anni, che non appartengono al gruppo ambientalista Extinction Rebellion, inizialmente sospettato dell’azione. I due hanno definito l’azione, messa in atto all’altezza del Ponte dell’Accademia, come “un progetto artistico con rivendicazione ecologica e protesta politica”. I due sono poi stati trattenuti in Questura a Venezia.

Ad aver avvisato le forze dell’ordine è stato il marinaio di un vaporetto, a sua volta allertato dai passeggeri che avevano assistito alla scena. Fermato il natante, l’addetto ha trattenuto i due turisti a bordo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Pochi giorni fa, c’era stato un precedente: la coppia aveva versato del colorante all’altezza dei Giardini della Biennale. Allora non era stata chiamata la Polizia, ma i due erano stati comunque individuati. La coppia, sulla falsa riga dell’azione di Extinction Rebellion dello scorso dicembre, quando gli eco attivisti avevano colorato il Canal Grande, potrebbe incorrere in una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

