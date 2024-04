Daspo e multe ai francesi che hanno colorato il Canal Grande a Venezia

MeteoWeb

Il “progetto artistico” che ieri ha colorato di rosso e verde il Canal Grande a Venezia costerà caro ai suoi autori, ossia una coppia francese. I due hanno versato da un vaporetto sei taniche di colorante organico nel Canal Grande, per una performance artistica e rivendicazione politica, come è stata da loro definita. La Questura di Venezia contesta loro interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. I due hanno ricevuto un daspo urbano per la violazione del regolamento di polizia comunale, che vieta lo sversamento di qualsiasi sostanza in acqua, e nelle prossime ore riceveranno una serie di multe che molto probabilmente supereranno i 500 euro a testa.

