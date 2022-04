Blizzard di aprile negli USA settentrionali: oltre 1 metro di neve nel Montana, battuti molti record | FOTO

MeteoWeb

La tempesta che ha provocato una violenta ondata di maltempo negli stati centromeridionali degli USA, con tornado, grandine, venti distruttivi e forti piogge, ha seppellito gli stati più a nord con nevicate e bufere di neve da record. A poco più di 30 minuti di auto dall’Hollenbeck Ranch, a Billings, nel Montana, è stato registrato un accumulo record di 35cm di neve, che batte il vecchio record di 14,7cm stabilito nel 1991 e si guadagna il titolo di giorno di aprile più nevoso in città dal 1955. La colonnina di mercurio è precipitata a -12°C, superando il vecchio record di -9°C stabilito nel 1986. Un totale di quasi 28cm di neve è stato segnalato a est di Molt, sempre nel Montana. Queste eccezionali nevicate hanno creato non poche difficoltà all’Hollenbeck Ranch, con le pecore che sono state quasi sepolte sotto la neve.

Nel Montana, le nevicate hanno superato il metro nelle zone di montagna. Sono stati registrati, infatti, accumuli di 119cm ad Albro Lake, 91cm a Pony e Rimini, 71cm a McAllister, 69cm a Red Lodge.

La tempesta ha prodotto accumuli di neve da record in aree dal North Dakota al Nevada, incluso Bismarck, dove i 25cm di neve caduti martedì 12 aprile hanno distrutto il vecchio record giornaliero di 7,6cm stabilito nel 1991. Altri 16,5cm di neve sono caduti il giorno seguente a Bismarck, poco meno del record di 16,7cm del 1986. Fino mercoledì 13 aprile, alcune delle stime più alte di accumuli di neve nello stato del North Dakota sono state registrate a Surrey e Grassy Butte con 55,9cm.

I forti venti che soffiavano sull’area, abbinati alla neve, hanno determinato bufere di neve che hanno costretto le autorità a chiudere molte strade, invitando gli automobilisti a non mettersi in viaggio. Inoltre, i forti venti hanno contribuito a creare cumuli di neve che in alcune località sono stati di oltre 3 metri (vedi foto della gallery scorrevole in alto). A Grand Forks, vicino al confine con il Minnesota, un uomo di 46 anni ha riportato ferite moderate dopo aver tamponato uno spazzaneve in condizioni di bufera.

Le scuole pubbliche di Bismarck e Mandan (North Dakota) sono rimaste chiuse martedì 12, insieme alle strutture statali di Bismarck. Il governatore del North Dakota Doug Burgum ha attivato il Centro operativo di emergenza per coordinarsi con i gestori locali delle emergenze in tutto lo stato per aiutare a fornire risorse.

Più a ovest, Pendleton, nell’Oregon, ha ricevuto una rara nevicata di 4,8cm, che la rendono la prima nevicata misurabile di aprile nell’area dall’1 aprile 2009, quando sono caduti 1,3cm.

Anche se 2cm di neve non sembrano così impressionanti, sono stati sufficienti per eguagliare il vecchio record di nevicate giornaliere stabilito martedì 12 all’aeroporto regionale di Elko in Nevada. Anche le temperature sono scese al record di -13,9°C all’aeroporto di Ely, in Nevada, battendo il vecchio record di -13,3°C stabilito nel 2001.

Le temperature sono crollate anche ad Akron, in Colorado. Il Colorado Plains Regional Airport ha registrato un calo della temperatura di 19°C. La colonnina di mercurio segnava +15°C alle 7:30 locali di martedì 12 aprile, per poi precipitare a -14°C entro le 6:35 del giorno successivo.