Tornado devasta Fern Creek nel Kentucky: anche grandine, venti distruttivi e forti piogge negli USA | FOTO

Gravi danni in Kentucky per un tornado che ha devastato la comunità di Fern Creek, vicino Louisville. Tanti detriti sparsi tutto intorno, linee elettriche e alberi abbattuti e case senza tetto o gravemente danneggiate sono i risultati del tornado che si è abbattuto sull’area (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il tornado ha anche provocato numerosi incendi in tutta l’area.

Sulla scia dei diffusi temporali con venti distruttivi, molte persone sono senza elettricità questa mattina. Secondo PowerOutage.us, Mississippi, Louisiana e Kentucky hanno tutti oltre 20.000 clienti senza alimentazione. Il Mississippi è in testa con oltre 43.000 clienti al buio, seguito da Louisiana con poco più di 30.000 e Kentucky con più di 27.000 interruzioni segnalate.

I forti venti associati a un temporale hanno causato danni significativi nella città di Eutaw, nell’Alabama centro-occidentale. La tempesta ha danneggiato strutture e veicoli e abbattuto le linee elettriche. Inoltre, una persona è rimasta intrappolata sotto un’abitazione danneggiata. Fortunatamente è stata poi liberata e non ha riportato gravi ferite.

Tuttavia, si registra la prima vittima della violenta ondata di maltempo. Secondo il Cleveland County Office of Emergency Management, una donna di 20 anni a Rison (Arkansas) è stata uccisa dopo che un albero si è schiantato sulla sua casa mobile. Da ieri sera, non sono stati segnalati altri feriti o decessi.

Oltre alla grandine, ai venti distruttivi e ai tornado, i forti temporali di questa settimana hanno portato anche anche forti piogge. Alcune città in diversi stati hanno ricevuto oltre 130mm di pioggia nelle ultime 36 ore. Hughes (Arkansas) ha registrato 190mm di pioggia, Tunica (Mississippi) ha registrato 173mm, 170mm a Brickey (Arkansas), 138mm a Marianna (Arkansas), 130mm a Mona (Iowa).

Intanto al tornado che martedì 12 ha seminato distruzione nella Contea di Bell, in Texas, è stata assegnata una valutazione preliminare di intensità EF3, con venti massimi di 265km/h. Il tornado è rimasto a terra per almeno 21km. 23 feriti sono stati attribuiti a questo tornado.