Maltempo, Bora di oltre 100km/h in Emilia Romagna: forti mareggiate e neve fino a bassa quota | FOTO e VIDEO

Precipitazioni diffuse stanno interessando l’Emilia Romagna nella notte, più localizzate a ovest, dove sul Parmense e sul Reggiano producono locali fenomeni di grandine di piccole dimensioni. Intanto, la Bora soffia forte sulla costa. A Trieste, la Bora ha raggiunto i 108km/h, provocando danni e disagi, e anche sulla costa dell’Emilia Romagna si superano i 100km/h. Una raffica di 105km/h è stata registrata a Torre Pedrera (Rimini); raggiunti i 97km/h a Cesenatico, 74km/h a Rimini.

Proprio al porto di Rimini è in atto una forte mareggiata (vedi video in fondo all’articolo), con onde di 2,5 metri sotto costa e fino a 3,2 metri al largo. A Bellaria, la spiaggia si sta riempiendo di schiuma a causa del forte vento che agita il mare. Forte mareggiata anche a Cesenatico. Sempre a causa del forte vento, si registra un albero caduto a Medesano, nel Parmense.

Ma come se non bastasse, a far sembrare questa una notte invernale ci sta pensando anche la neve, che sta scendendo fino a bassa quota. Segnalate nevicate sull’Appennino, soprattutto Romagnolo, localmente fino a 400 metri di quota, con fiocchi anche fino a 300 metri.

