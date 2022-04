Caldo estremo in India: incendio divampa in gigantesca discarica a New Delhi

MeteoWeb

Mentre nel Nord dell’India è in corso un’intensa ondata di caldo, da 3 giorni i vigili del fuoco stanno lottando per domare un incendio divampato in una gigantesca discarica di New Delhi. Le autorità hanno chiesto alle persone fragili che vivono nei pressi della discarica di restare in casa.

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha avvertito che l’ondata di calore, arrivata prima di molte delle peggiori dell’India, sta aumentando il pericolo di incendi nel Paese. La combustione nelle discariche contribuisce anche alla scarsa qualità dell’aria, specialmente nelle aree urbane come New Delhi, dove la qualità dell’aria è in questi giorni livelli pericolosi.