Centro Meteo Europeo al Tecnopolo di Bologna: domani l’intesa sulla consegna

MeteoWeb

Conto alla rovescia per la consegna definitiva della nuova sede del data center del Centro Meteo Europeo al Tecnopolo di Bologna. Domani mattina sarà sancito il passaggio di consegne, a conclusione della realizzazione dell’infrastruttura: in Regione sarà siglato un accordo tra Ministero degli Esteri, ECMWF (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine) e l’ente regionale. Presenti il governatore Stefano Bonaccini, la direttrice generale ECMWF, Florence Rabier, e la dirigente Cecilia Piccioni per conto del sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano.