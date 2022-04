Covid: il dipartimento di Stato USA ordina allo staff di lasciare Shanghai

MeteoWeb

A causa dell’emergenza Covid a Shanghai, il Dipartimento di Stato americano ha ordinato a tutto il personale non essenziale di lasciare la megalopoli. Tre giorni fa i componenti dello staff non essenziale del consolato e le loro famiglie erano stati autorizzati a partire ed era stato sconsigliato ai cittadini americani di recarsi nella città dove da circa due settimane è in vigore un rigidissimo lockdown.

I diplomatici statunitensi hanno sollevato “preoccupazioni per la sicurezza e il benessere dei cittadini americani con i funzionari cinesi“, ha riferito il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price.