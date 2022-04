Epatite acuta sconosciuta: bimbo di 4 anni primo caso sospetto a Milano

MeteoWeb

Un bambino di 4 anni è stato sottoposto ad accertamenti all’ospedale San Paolo di Milano per verificare se sia affetto da epatite acuta di origine sconosciuta, in questi giorni oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità sanitarie. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il piccolo – primo caso sospetto registrato a Milano – presentava un colorito giallognolo e valori del fegato molto alterati, ed è arrivato in ospedale nei giorni scorsi.

Confermati 2 casi, bambini di 6 e 11 anni, in cura all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.