Guerra Ucraina, incrociatore non evacuato prima dell’affondamento a causa del maltempo

Emergono nuovi particolari sull’affondamento dell’incrociatore russo Moskva da parte dell’esercito ucraino. Sarebbero state le condizioni meteo a non consentire ai russi di evacuare l’equipaggio dall’ammiraglia russa, che è affondato nel Mar Nero. Lo ha annunciato la portavoce della Guardia costiera ucraina, Natalia Humeniuk, in un briefing secondo quanto riporta l’agenzia Unian. “L’attacco ha fatto esplodere le munizioni e ha dato inizio a una lotta per la sopravvivenza. Abbiamo osservato mentre altre navi cercavano di portare soccorsi ma anche le forze della natura erano dalla parte dell’Ucraina: la tempesta non ha consentito una tranquilla operazione di salvataggio o di evacuare l’equipaggio“, ha detto Humeniuk.