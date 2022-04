Guerra Ucraina: “seriamente danneggiato” l’incrociatore missilistico Moskva, protagonista del famoso attacco all’Isola dei Serpenti

MeteoWeb

Cinquantesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze armate del Cremlino hanno subito un duro colpo con il danneggiamento dell’incrociatore missilistico Moskva. Al momento non è ancora del tutto chiaro se a causare il gravissimo incendio sulla nave da guerra nel Mar Nero siano stati due missili lanciati dall’esercito ucraino (come rivendicato da Kiev) o se sia esploso il deposito di munizioni a bordo per un incidente causato dagli stesi marinai russi.

La nave da 12.500 tonnellate ha un equipaggio di circa 500 persone. La Moskva era armata con 16 missili da crociera “Vulkan”. La nave era stata una di quelle protagoniste del famoso attacco all’Isola dei Serpenti all’inizio della guerra.

“L’incrociatore ‘Moskva’ è rimasto seriamente danneggiato come il risultato di una esplosione nel deposito di munizioni provocato da un incendio, l’equipaggio è stato evacuato“, è la dichiarazione del ministero russo. Mentre il governatore di Odessa Maksym Marchenko su Telegram ha scritto che sono state le forze ucraine a colpire la nave con un missile di tipo “Neptune”. “E’ confermato che l’incrociatore Moskva oggi è andato esattamente dove l’avevano mandato le nostre guardie di confine dell’Isola dei Serpenti,” ha aggiunto, riferendosi al famoso scambio con i militari ucraini sull’isola che, alla richiesta di arrendersi da parte delle forze navali russe che minacciavano di bombardarli, avevano risposto: “Fottetevi“.