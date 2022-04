Il Libano senza riserve di grano: ne importa l’85% dall’Ucraina

MeteoWeb

Il World Food Programme (WFP) aumenterà le razioni alimentari distribuite ai libanesi a causa del deterioramento della sicurezza alimentare nel Paese, ha affermato ieri Abdallah Al-Wardat, rappresentante del WFP in Libano. “Siamo in una situazione molto difficile e il tasso di insicurezza alimentare è in aumento. Stiamo fornendo aiuti finanziari ai libanesi e aumenteremo le razioni di cibo per la popolazione,” ha affermato al-Wadat al canale televisivo locale MTV. Ha osservato che il Libano non ha riserve di grano poiché ne importa l’85% dall’Ucraina, aggiungendo che il Paese è attualmente alla ricerca di fonti alternative per acquistare questa merce.

Secondo il WFP, circa 2,1 milioni di libanesi e 1,3 milioni di siriani residenti in Libano soffrono di alti livelli di povertà e insicurezza alimentare e hanno bisogno di assistenza.