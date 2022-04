Il Meteo in Lombardia: nubi e instabilità in aumento da mercoledì

MeteoWeb

“Fino a domani correnti settentrionali in quota, associate ad una struttura depressionaria in discesa dal Nord Europa, mantengono tempo stabile e per lo più poco nuvoloso. Da mercoledì il graduale avvicinamento dall’Atlantico di un nucleo di bassa pressione, che andrà a posizionarsi sul bacino del Mediterraneo, porterà ad un afflusso di aria più umida da sud sulla regione, determinando per le giornate successive un aumento della nuvolosità e dell’instabilità“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani inizialmente poco nuvoloso, da metà mattina tendenza a velato o localmente nuvoloso.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati piovaschi verso sera a ridosso dei rilievi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 4 e 6°C, massime tra 20 e 24°C.

Zero termico: intorno a 2500 metri.

Venti: in pianura da ovest sudovest, inizialmente deboli, dal pomeriggio in rinforzo fino a moderati su pavese e bassa pianura con locali raffiche fino a forti, in serata tendenti a ruotare da est; in montagna moderati a tratti forti: su Appennino dai quadranti meridionali, su Alpi e Prealpi dai quadranti settentrionali.