Incendio nel Varesotto: continuano a divampare le fiamme ad Angera, Canadair sul posto | FOTO e VIDEO

Corsa contro il tempo nel Varesotto per spegnere l’incendio che da ieri sera sta distruggendo diversi ettari di bosco della collina di San Quirico di Angera (Varese). Sul posto i canadair da Ciampino (Roma). I residenti che ieri sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni probabilmente non potranno rientrarvi neanche oggi. Il sindaco Alessandro Paladini Molgora ha pubblicato un post su Facebook, rassicurando sullo stato della chiesetta storica sulla sommità della collina, che si temeva fosse andata distrutta: “Il caposquadra dei vigili del fuoco è riuscito a salire alla collina di San Quirico“, e ha confermato che “mentre tutta la collina intorno è un tizzone bruciato, uno scenario spettrale, la chiesa non è stata toccata dalle fiamme ed è integra“.