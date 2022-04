Incendio nell’Alto Verbano, Rovegro minacciata dal fuoco

MeteoWeb

E’ stata un Pasqua faticosa per i vigili del fuoco e i volontari Aib (Antincendi Boschivi) impegnati a combattere il vasto Incendio in corso sulle alture di San Bernardino Verbano, ai margini del parco Nazionale della Valgrande. Sono due i fronti del fuoco: le fiamme partite dalla zona della strada provinciale che porta a Cicogna si sono dirette, sia verso Rovegro, sia in alto in direzione dell’Alpe Ompio. Il nucleo abitato di Rovegro, frazione di San Bernardino Verbano, è minacciato dal fuoco contro il quale il personale ha lavorato tutta la notte proprio per evitare che raggiungesse le abitazioni.

Più a valle la situazione è migliore rispetto alla vetta. Le fiamme hanno superato l’Alpe Ompio e raggiunto il versante che scende verso Mergozzo. La strada che da Santino conduce a Ompio è stata chiusa. Resta off limits la provinciale Rovegro-Cicogna, anche per consentire che sulla zona possono operare i due Canadair del servizio nazionale, ai quali s’aggiunge un elicottero regionale. A Rovegro è stata insediata l’unità di crisi che coordina nove squadre di vigili del fuoco con 6 mezzi operativi e 25 Aib regionali con 8 moduli antincendio.