Anomala influenza tra i giovani, l’allarme dalla Serie B: “mai visto qualcosa del genere”

MeteoWeb

Nelle ultime due settimane, in quest’inizio di Aprile e in modo particolare negli ultimi giorni, l’Italia sta riscontrando un anomalo boom di casi influenzali nella popolazione: si tratta di un fenomeno particolarmente strano in questo periodo dell’anno, quando solitamente le sindromi simil influenzali vanno a cessare per l’arrivo della stagione più soleggiata e luminosa.

E invece – in base ai dati ufficiali – durante la tredicesima settimana del 2022, 754 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 5,67 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 18,01 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 8,84 nella fascia 15-64 anni a 4,91 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 2,26 casi per mille assistiti. I giovani e in modo particolare i bambini sono quindi tra i più colpiti da queste sindromi simil-influenzali che non hanno nulla a che vedere con il Covid-19 (sono pazienti risultati negativi al tampone). Emblematico il grafico che mostra l’incremento dei casi proprio nel periodo stagionale in cui solitamente diminuivano, con una tendenza opposta rispetto alle precedenti stagioni:

A confermare l’anomalia, nelle scorse ore è arrivato un allarme molto preoccupante dalla serie B. Roberto Venturato, allenatore della Spal, nella conferenza pre-partita con il Lecce ha lamentato il fatto di avere 8 calciatori assenti. “hanno tutti la febbre. Non so che tipo di influenza ma hanno tutti la febbre“. E ieri il Presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, dopo la sconfitta sul campo dell’Alessandria: “In questi giorni abbiamo dovuto fare i conti con una serie di assenze per influenza davvero incredibile, una cosa mai successa prima. Per ultimi Candellone, che è rimasto in hotel, e Cambiaghi, che era in panchina ma non era assolutamente nelle condizioni di giocare“.

Cosa sta succedendo?