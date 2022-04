Irregolarità mestruali dopo la vaccinazione anti Covid-19: lo studio

MeteoWeb

L’Italia è stato uno dei primi paesi in cui è iniziata la pandemia di Covid-19, dopo la diffusione iniziale a Wuhan, in Cina. Lombardia e Veneto, così come altre aree del nord Italia, hanno avuto i tassi di morbilità e mortalità più elevati poiché sono stati improvvisamente colpiti dal nuovo virus, i cui effetti biologici e clinici erano ancora sconosciuti. Tra le potenziali strategie per contrastare la pandemia, da gennaio 2021 l’Italia ha avviato una campagna per aumentare il più possibile il tasso di vaccinazione degli operatori sanitari, dei pazienti fragili e della popolazione generale. Sono stati utilizzati quattro diversi vaccini: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) e Vaxzevria (AstraZeneca), che potevano essere somministrati per la prima e la seconda dose, e Janssen (Johnson & Johnson) in un’unica somministrazione. Inoltre, dal 15 ottobre 2021, il governo italiano ha richiesto il possesso di un certificato digitale europeo Covid (EDCC) valido per tutte le attività produttive e per lavorare, e questo ha ulteriormente aumentato il tasso di vaccinazione tra la popolazione generale, come in altri paesi. In particolare, i dati del database europeo EudraVigilance (23 giugno 2021) mostrano nei pazienti giovani adulti (18-64 anni) e anziani (≥65 anni) un numero maggiore di eventi avversi gravi causati da coaguli di sangue venoso, emorragie, malattie tromboemboliche, ed eventi arteriosi, inclusi infarto del miocardio e ictus, con l’uso di vaccini Covid-19 basati su virus rispetto ad altri tipi di vaccini, ovvero quelli ad mRna.

Un’equipe di ricercatori guidata da Antonio Simone Laganà, ha esaminato le irregolarità mestruali dopo la prima e la seconda dose del vaccino Covid-19. Le donne hanno risposto a un questionario online personalizzato volto a valutare il tipo di vaccino, la fase del ciclo mestruale durante la quale è stato somministrato il vaccino, l’insorgenza di irregolarità mestruali dopo la prima e la seconda dose e per quanto tempo dopo questa sia durato l’effetto. Sono state escluse le donne con patologie ginecologiche e non, sottoposte a trattamenti ormonali e non, in perimenopausa o menopausa, nonché quelle che hanno avuto cicli mestruali irregolari negli ultimi 12 mesi prima della somministrazione del vaccino.

Analisi del ciclo mestruale dopo la prima dose di vaccino

Tra l’intera popolazione che ha ricevuto almeno la prima dose (singola nel caso di Janssen di Johnson & Johnson), 9 donne hanno ricevuto la prima dose di vaccino utilizzando Vaxzevria (AstraZeneca), 133 utilizzando Comirnaty (Pfizer-BioNTech), 19 utilizzando Spikevax (Moderna) e 3 usando Janssen (Johnson & Johnson).

La prima dose di vaccino è stata somministrata durante le mestruazioni in 23 donne, durante la fase follicolare medio-inizio in 26 donne, durante la fase follicolare tardiva in 36 donne, durante la fase luteale medio-inizio in 19 donne e durante la fase luteale tardiva in 19 donne; 41 donne hanno dichiarato di non ricordare la fase del ciclo mestruale durante la quale è stata somministrata la prima dose del vaccino.

Tra le donne che hanno avuto irregolarità del ciclo mestruale dopo la prima dose (n = 94), queste si sono verificate solo durante il primo mese dopo la vaccinazione in 28 (29,8%) casi, solo durante il secondo mese dopo la vaccinazione in 5 (5,3%) casi, è durato sia per il primo che per il secondo mese in 19 (20,2%) casi, e infine è stato segnalato per più di due mesi in 42 (44,7%) casi.

Analisi del ciclo mestruale dopo la seconda dose di vaccino

Tra le 135 donne che hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino, 8 donne hanno ricevuto la seconda dose di vaccino utilizzando Vaxzevria (AstraZeneca), 113 utilizzando Comirnaty (Pfizer-BioNTech), 14 utilizzando Spikevax (Moderna).

La seconda dose di vaccino è stata somministrata durante le mestruazioni in 24 donne, durante la fase follicolare medio-inizio in 22 donne, durante la fase follicolare tardiva in 19 donne, durante la fase luteale medio-inizio in 14 donne e durante la fase luteale tardiva in 17 donne; 39 donne hanno dichiarato di non ricordare la fase del ciclo mestruale durante la quale è stata somministrata la prima dose del vaccino.

Tra le donne che hanno avuto irregolarità del ciclo mestruale dopo la seconda dose (n = 84), queste si sono verificate solo durante il primo mese dopo la vaccinazione in 19 (22,6%) casi, solo durante il secondo mese dopo la vaccinazione in 6 (7,1%) casi, è durato sia per il primo che per il secondo mese in 21 (25%) casi, e infine è stato segnalato per più di due mesi in 38 (45,2%) casi.

Le conclusioni dei ricercatori

“Secondo la nostra analisi dei dati – scrivono gli autori in un articolo –, circa il 50-60% delle donne in età riproduttiva che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Covid-19 hanno riportato irregolarità del ciclo mestruale, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato. Il verificarsi di irregolarità mestruali sembra essere leggermente superiore (60-70%) dopo la seconda dose. È stato riscontrato che le irregolarità mestruali dopo la prima e la seconda dose di vaccino si sono risolte in circa la metà dei casi entro due mesi. Sulla base di questi risultati, suggeriamo di considerare questi elementi durante il counseling delle donne che ricevono il vaccino Covid-19, informandole del potenziale verificarsi di irregolarità temporanee e autolimitanti del ciclo mestruale nei mesi successivi“.