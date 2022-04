La popolazione delle Province e Città Metropolitane d’Italia: aumenta solo in 5 su 107 | DATI ISTAT

MeteoWeb

In questo articolo abbiamo visto che la popolazione in Italia scende sotto i 59 milioni di abitanti (non succedeva dal 2005). Il calo demografico è avvenuto in tutte le Regioni ad eccezione del Trentino Alto Adige grazie all’aumento di abitanti (+862) nella provincia autonoma di Bolzano (articolo qui). Vediamo adesso la variazione della popolazione nelle province e città metropolitane. La più popolata è la città metropolitana di Roma Capitale con 4.222.631 abitanti al 31 dicembre 2021, la provincia, invece, con il minor numero di residenti è Isernia con 80.170.

Solo 5 su 107 hanno visto crescere la propria popolazione e sono: la provincia autonoma di Bolzano (+862), Parma (+416), Ragusa (+172), Piacenza (+147), la città metropolitana di Bologna (+93). Dall’altro lato quelle che hanno segnato una maggiore variazione in negativo degli abitanti sono le città metropolitane di Napoli (-19.628) e di Torino (-14.102). Analizzando la variazione percentuale della popolazione tra il 31 dicembre 2020 e lo stesso giorno del 2021 abbiamo che la provincia autonoma di Bolzano è quella con il valore più alto (+0,16%), mentre nella parte bassa della classifica ci sono Isernia (-1,53%) e Crotone (-1,41%).