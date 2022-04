Dopo aver acquistato petrolio russo a prezzo scontato, l’India ora punta al suo carbone

MeteoWeb

Cresce la richiesta di carbone dell’India. Anche se il mondo evita le merci russe, il gigante asiatico sta puntando gli occhi sul carbone russo, dopo aver già acquistato il suo petrolio a un prezzo molto conveniente. La scorsa settimana la Commissione europea ha proposto di vietare il carbone russo come parte di un nuovo round di sanzioni contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina. Ciò in un contesto in cui le importazioni di carbone dell’India dalla Russia sono balzate a livelli che non si vedevano da più di due anni, secondo i dati della società di informazioni sulle materie prime Kpler.

Le importazioni di carbone dalla Russia sono state di 1,04 milioni di tonnellate, il livello più alto da gennaio 2020, ha dichiarato alla CNBC Matthew Boyle di Kpler, analista. Ben due terzi del volume di marzo provenivano dai porti dell’Estremo Oriente russo, probabilmente dopo l’inizio della guerra alla fine di febbraio.

“I mercati sospettano che l’India e la Cina possano aumentare le importazioni di carbone dalla Russia, compensando parte delle conseguenze del divieto dell’UE sulle importazioni russe di carbone,” ha affermato Vivek Dhar, direttore di ricerca sulle materie prime minerarie ed energetiche presso la Commonwealth Bank of Australia.

La scorsa settimana, l’India ha dichiarato di voler raddoppiare le importazioni di carbone russo, utilizzato per produrre acciaio. “Il divieto dell’UE sulle importazioni di carbone russo arriva in un momento in cui il mercato internazionale del carbone è già molto teso, con prezzi corrispondentemente alti,” ha evidenziato Rystad Energy, società di ricerca energetica. “Un aumento della domanda di carbone in Asia, mentre i Paesi cercano di ridurre al minimo le importazioni di costoso gas naturale, ha fatto salire i prezzi del carbone nell’ultimo anno“.

Il carbone rappresenta circa il 70% della produzione di elettricità dell’India, secondo quanto emerge dal rapporto 2021 sulle prospettive energetiche dell’India dell’Agenzia internazionale per l’energia. Il Paese è il secondo consumatore e importatore di carbone al mondo, con la Cina al primo posto.

La Russia è il sesto produttore di carbone al mondo. Nel 2020, il 54% delle esportazioni di carbone del Paese è andato in Asia, mentre circa il 31% è andato ai Paesi europei dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, secondo la US Energy Information Administration.

Le importazioni dell’India

Prima dell’inizio della guerra, l’India ha acquistato pochissimo carbone dalla Russia, che rappresentava solo il 2% circa delle importazioni complessive dell’India nel 2021.

“Ci stiamo muovendo nella direzione dell’importazione di carbone coke dalla Russia,” ha detto il Ministro indiano Ramchandra Prasad Singh in una conferenza a New Delhi, secondo quanto riporta Reuters. Ha affermato che il Paese ha importato 4,5 milioni di tonnellate di carbone coke dalla Russia, ma non ha indicato in quale periodo.

“Nonostante gli avvertimenti provenienti dall’Occidente, l’India continua ad appoggiarsi alla Russia per risorse naturali come petrolio e carbone,” ha affermato Samir N. Kapadia, della società di consulenza Vogel Group. Kapadia ha affermato che dipenderà da un accordo di scambio di valuta “per aggirare alcune delle sfide finanziarie del mercato“. Una linea di cambio valuta è un accordo tra due banche centrali per lo scambio di valute, istituito per migliorare le condizioni di liquidità e fornire finanziamenti in valuta estera alle banche nazionali durante i periodi di stress del mercato. Un tale meccanismo consentirebbe all’India di acquistare le esportazioni russe di energia e altri beni, anche con le sanzioni occidentali che limitano i meccanismi di pagamento internazionali. Diverse banche russe sono già state tagliate fuori da SWIFT, un sistema globale che collega più di 11.000 banche in circa 200 Paesi e territori in tutto il mondo.

La dipendenza dell’India al carbone

La dipendenza dell’India dalle importazioni di carbone coke è salita a circa l′85%, secondo Dhar della CBA. Un mega accordo commerciale firmato con l’Australia all’inizio di questo mese potrebbe portare un po’ di sollievo, ma anche quello potrebbe essere limitato. “L’Australia non sarà in grado di fornire all’India le ulteriori tonnellate di carbone coke di cui ha bisogno per la sua produzione di acciaio in crescita perché la crescita dell’offerta sarà limitata,” ha affermato Dhar.

Alla fine dell’anno scorso, l’India è stata colpita da una carenza di carbone poiché la sua domanda di energia è aumentata vertiginosamente. L’unica soluzione sarebbe una riduzione delle esportazioni dell’Australia verso altri Paesi in modo che l’India possa rivendicare una quota maggiore, ma è improbabile che ciò accada dato che i Paesi stanno ora considerando di abbandonare il carbone russo, secondo Dhar. “Dato che la Corea del Sud, il Giappone e l’Europa stanno cercando di diversificare lontano dalla Russia, è ancora più difficile sostenere che la domanda di carbone coke australiano si possa indebolire nel prossimo futuro,” ha detto Dhar.