Luna, missione Artemis: stasera la fase cruciale del test

Prosegue il conto alla rovescia iniziato alle 23.00 italiane dell’1 aprile del test per la missione Artemis della NASA, quella che dovrà riportare l’uomo, insieme alla prima donna, sulla Luna. Nel Kennedy Space Centre di Cape Canaveral, in Florida, è arrivato il via libera al caricamento del propellente nel serbatoio del grande lanciatore SLS (Space Launch System), sul quale è integrata la capsula Orion. Ora il test si avvia verso la sua fase cruciale.

Il direttore di lancio ha dato il ‘go’ all’operazione di caricamento e le condizioni meteo sono buone, informa la NASA. Il test, in programma alle 20:30 italiane, è chiamato Wet Dress Rehearsal e prevede di ricreare tutte le condizioni che precedono il lancio e l’accensione dei motori. Tutto procederà come se il lancio dovesse effettivamente avvenire, ma il conto alla rovescia si fermerà quando mancheranno 9,34 secondi al lancio e i quattro motori del grande razzo non si accenderanno.

Artemis 1, il primo volo senza equipaggio della missione, è attualmente programmato per il lancio non prima della fine di maggio 2022, dal Launch Complex 39B presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. Il razzo SLS lancerà la navicella spaziale Orion senza equipaggio in una missione di circa 26 giorni, durante i quali trascorrerà sei giorni in orbita attorno alla luna prima di tornare sulla Terra.

Fra alcuni giorni, il razzo SLS e la capsula Orion saranno riportati nell’edificio dove sono stati assemblati per gli ultimi preparativi. Torneranno sulla rampa solo a una settimana dal lancio, che sarà definito solo dopo che la NASA valuterà gli esiti del test. Lunedì 4 aprile, l’agenzia spaziale americana farà il punto della situazione in una conferenza stampa.