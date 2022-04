Maltempo Campania: crolli di pietre dal costone roccioso a Cetara

MeteoWeb

Le abbondanti piogge che negli ultimi giorni hanno colpito la Campania continuano a provocare danni e disagi. Dopo l’auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato a Nola, arriva la notizia di crolli di pietre dalla provincia di Salerno, in particolare da Cetara, comune della Costiera Amalfitana.

“A seguito delle abbondanti piogge di questi giorni, si sono verificati crolli di pietre provenienti dal costone roccioso e dal bosco sovrastante via Turillo, determinando una condizione di pericolo per la popolazione”, avvisa il sindaco Fortunato Della Monica. “Poiché permane il rischio di distacchi e/o di crolli sull’area pubblica, con conseguente rischi per l’incolumità degli abitanti e dei veicoli, è vietato da oggi, 1 Aprile 2022, fino a cessata esigenza, la circolazione dei pedoni e dei veicoli in via Turillo, nei pressi del costone roccioso oggetto del dissesto. Intanto, sono stati già disposti provvedimenti al transennamento e all’apposizione di una segnaletica nelle aree interessate”, ha concluso il primo cittadino.