Maltempo, piogge nel Napoletano: auto bloccata in un sottopasso a Nola

Le forti piogge che negli ultimi giorni stanno colpendo la Campania stanno determinando qualche problema sulle strade. Oggi gli accumuli pluviometrici sono inferiori rispetto ai giorni scorsi nella regione, ma si registrano ancora picchi intorno ai 50-60mm in diverse località delle province di Salerno, Benevento e Avellino.

A causa delle piogge, un’auto è rimasta bloccata nell’acqua stamattina mentre stava attraversando un cavalcavia a Nola, in provincia di Napoli. Il sottopassaggio della linea delle Ferrovie dello Stato di via Antica Muraglia, secondo i primi rilievi, si è allagato a causa del mancato funzionamento della pompa di sollevamento cui è demandato il compito di eliminare le acque meteoriche dall’asfalto in caso di precipitazioni abbondanti e nubifragi. Gli agenti della Polizia Metropolitana, intervenuti sul posto, hanno tratto in salvo il conducente dell’auto, un quarantenne del luogo, visibilmente scosso per l’accaduto. Hanno, poi, provveduto, insieme con la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine sopraggiunte sul luogo, a mettere in sicurezza la strada, chiudendola al transito veicolare in attesa del ripristino dell’impianto di sollevamento. Attualmente la circolazione è ancora interdetta.

