Maltempo: fine settimana con freddo e pioggia in Trentino-Alto Adige

Il colpo di coda dell’inverno in atto porta vento e freddo in Trentino Alto Adige per tutto il fine settimana.

In provincia di Bolzano sono previste nubi con rovesci, nevosi oltre i 600 e 1000 metri. Le temperature massime previste sono +3°C e +10°C. Sulle Dolomiti sono attesi tra 10 e 20 cm di neve, altrove gli apporti saranno inferiori in particolare sulla cresta di confine tra il Resia ed il Brennero. Domani variabilità senza precipitazioni. Lunedì le nubi si diraderanno sulla maggior parte delle vallate.

In Trentino tempo perturbato con piogge sparse, con locali rovesci, nevosi sopra gli 800 metri. La temperatura massima attesa è di +9°C. Domani non sono previste precipitazioni.

