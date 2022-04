Maltempo Liguria: Domenica delle Palme con la neve in Val d’Aveto

MeteoWeb

Domenica delle Palme con fiocchi di neve in Val d’Aveto (Genova), nel levante della Liguria.

La scorsa notte pochi cm di accumulo hanno imbiancato le vette dei monti Maggiorasca (1809 m.s.l.m.), Bue (1775 m.s.l.m.) e Groppo Rosso (1592 m.s.l.m.), così come i tetti delle case di Rocca d’Aveto a 1229 metri, frazione di Santo Stefano d’Aveto dove si trova la partenza degli impianti di risalita tra Rio Freddo e Prato della Cipolla, oggi in funzione per escursioni e gite.

