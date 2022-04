Forte ondata di maltempo in Liguria: tempesta di fulmini e grandine nella notte a Genova

MeteoWeb

Tuoni, lampi, forti piogge e grandine: il maltempo ha colpito con violenza la Liguria nelle scorse ore, generando fenomeni particolarmente intensi in particolare a Genova intorno alle 3.

L’allerta meteo codice giallo, diffusa dalla protezione civile regionale, resta in vigore, salvo variazioni, fino alle 13 di oggi.

A causa della forte perturbazione che ha colpito la città di Genova, i Vigili del Fuoco, dalla mezzanotte alle 8 del mattino, sono stati impegnati in 26 operazioni di soccorso. I pompieri hanno operato in diversi scenari: caduta alberi, rami pericolanti, allagamenti e due incidenti stradali di cui uno sulla A10 in zona aeroporto, dove un camion si è ribaltato rendendo necessaria la chiusura al transito.

“Precipitazioni temporalesche d’intensità anche moderata, accompagnate da locali grandinate, hanno interessato nella notte la Liguria, soprattutto il centro Levante,” ha spiegato Arpal nell’ultimo aggiornamento. “La cumulata oraria massima, 22.6 millimetri, si registra a Reppia (Né, Genova) dove sono caduti 5.2 millimetri in 5 minuti e una cumulata totale in 12 ore (la massima finora) di 56.4. Sempre in un’ora 20 millimetri a Cavi di Lavagna (Genova), 18.4 a La Macchia (Varese Ligure, La Spezia), 18.2 a Genova Centro Funzionale“. “Le precipitazioni insistono ancora sul centro ma soprattutto sul Levante: nell’ultima ora 15.6 millimetri (intensità moderata) a Panesi (Cogorno, Genova) mentre qualche pioggia, debole, si registra anche a cavallo tra imperiese e savonese. Venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte in particolari sui rilievi: toccati i 135.5 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia), 124.6 al Lago di Giacopiane (Genova), 113 a Fontana Fresca (Sori, Genova)“.

