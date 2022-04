Maltempo Sardegna, mare in burrasca: nave dirottata da Porto Torres a Olbia

MeteoWeb

Il colpo di coda dell’inverno ha riportato freddo e neve in gran parte della Sardegna, fino a quote collinari, ma anche forte vento che sta determinando disagi alla navigazione. La nave della Tirrenia proveniente da Genova e diretta a Porto Torres è stata dirottata a Olbia dove è arrivata alle 9 di questa mattina. L’allerta meteo di 30 ore e il mare in burrasca hanno impedito l’uscita di barche private e dei pescatori in tutti i porti del Nord dell’isola.

Neve e basse temperature nei comuni del Goceano e del Meilogu.