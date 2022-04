Maltempo a Milano: violento temporale provoca nubifragio in città | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come in Piemonte, anche in Lombardia è arrivato il temporale: forte, violento e improvviso. Dopo una giornata tiepida e soleggiata, la temperatura è crollata all’improvviso a 10°C, a causa della pioggia e del temporale che si è abbattuto su Milano. In pieno centro sono caduti 63mm di pioggia in pochi minuti, accompagnati da grandine, tuoni e lampi fortissimi, con strade e balconi allagati, come è possibile vedere nella gallery fotografica scorrevole in alto.

“Venti minuti di diluvio universale… alcune criticità nel Municipio 8. Siamo in contatto con A2a per ripristinare la corrente in diversi quartieri, come piazza Pompeo Castelli. Sul posto al sottopasso di Via Negrotto. Con l’assessore Marco Granelli il quale sta attivando MM idrico per l’intervento Con Giulia Pelucchi stiamo raccogliendo eventuali criticità“. E’ quanto scrive sui social Fabio Galesi, assessore del Municipo 8.

