Previsioni Meteo, arriva il maltempo sull’Italia: piogge abbondanti tra giovedì e venerdì

Come annunciato nelle nostre previsioni meteo, la stabilità ha le ore contate sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, poiché nei prossimi giorni arriverà un vortice instabile di matrice atlantica che porterà un diffuso peggioramento del tempo.

In queste ore la saccatura instabile oceanica responsabile del peggioramento è in azione sulla Penisola Iberica e nel corso di domani, mercoledì 20 aprile, andrà progressivamente spostatosi verso Est, raggiungendo entro sera le Baleari.

Da quella posizione già dal pomeriggio di domani e poi nelle ore serali, inizierà a influenzare con nubi via via più significative la nostra isola più occidentale, la Sardegna, poi il medio-alto Tirreno in mare e alcuni settori del Nord, segnatamente l’Appennino nordoccidentale, quindi i rilievi emiliani e toscani, la Liguria, diffusamente il Piemonte meridionale e occidentale e poi anche alcuni settori alpini e Prealpi centro-orientali, apportando su queste aree prime nubi e locali piogge.

Nella notte su giovedì e poi per il corso di giovedì 21, l’azione depressionaria compirà ancora passi verso Est apportando già condizioni di maltempo sulla Sardegna, specie sulla parte centro-settentrionale, e piogge via via più diffuse anche su buona parte dei settori peninsulari, soprattutto centro-settentrionali, in forma più debole e irregolare al Sud, sulla Sicilia, localmente anche su Alpi e Prealpi centro-orientali. Nella tarda sera di giovedì e verso la notte su venerdì, il vortice depressionario avrà raggiunto il Tirreno, collocandosi tra la Sardegna e le regioni centrali. Da questa posizione attiverà fronti perturbati senz’altro più sostanziosi su molte nostre regioni, con piogge e temporali che si faranno più intensi e diffusi su buona parte del paese, meno sulle estreme aree meridionali e su quelle alpine e prealpine centro-orientali. Attenzione a possibili fenomeni forti sull’Emilia-Romagna, sulla Lombardia, sul Veneto, localmente anche verso il Friuli e tra Lazio e Campania.

Piogge irregolari da Nord a Sud per tutto il giorno di venerdì, poi via via temporaneo miglioramento. Nella mappa interna precipitazioni abbiamo evidenziato le aree dove le piogge potranno essere più intense e consistenti, mediamente su quelle colorate a scala di blu più intenso verso il fucsia. Su questi ultimi settori, essenzialmente tra basso Piemonte e Ponente ligure, sull’Emilia-Romagna, sulla bassa Lombardia, poi sul Centro Nord Sardegna, localmente sulla Campania, potranno esserci accumuli entro venerdì sera fino a 60/70/80 mm. Piogge mediamente moderate o forti altrove, in forma più irregolare e mediamente più debole sul basso Adriatico, sulla Calabria, sulla Sicilia, su alto Piemonte, sull’alta Lombardia e sull’Alto Adige. Le temperature sono attese dapprima in aumento al Centro Sud verso giovedì, poi in generale calo per venerdì 22, con valori anche un po’ sotto media.

