Il 30 aprile la prima eclissi solare del 2022: quando e come vederla

La prima eclissi solare del 2022 si verificherà nel fine settimana: sabato 30 aprile, un’eclissi solare parziale sarà visibile su parti dell’Antartide, del Sud America e degli oceani Pacifico e Atlantico.

Il fenomeno sarà inizialmente visibile alle 18:45 UTC, con massimo alle 20:41 UTC. L’eclissi terminerà alle 22:37 UTC.

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole e oscura in parte la stella per gli osservatori su nostro pianeta. L’eclissi del fine settimana conferirà al Sole una forma a mezzaluna: la porzione oscurata varierà a seconda della posizione dello spettatore, con un massimo del 64% di disco solare oscurato a Sud della punta meridionale del Sud America.

Come vedere l’eclissi in live streaming

Per coloro che non potranno vedere il fenomeno di persona, ci sarà almeno un live streaming dell’evento disponibile per la visione online. Il canale YouTube Gyaan ki gareebi Live inizierà a trasmettere le immagini alle 17:45 UTC (le 19:45 ora italiana).

Gyaan ki gareebi è uno streamer YouTube con sede in India che trasmette immagini in diretta di vari eventi spaziali. Il webcast sull’eclissi dovrebbe durare per tutta la durata del fenomeno, dall’inizio alla fine.

Time and Date ospiterà un blog live dell’evento.

Le prossime eclissi

L’eclissi del 30 aprile sarà la prima di due eclissi solari parziali nel 2022. La seconda si verificherà il 25 ottobre, quindi non vedremo un’altra eclissi solare totale fino al 2023. Tuttavia, un’eclissi lunare totale seguirà l’eclissi solare parziale di questo mese solo due settimane dopo, il 16 maggio.

L’eclissi di questa settimana coincide anche con la seconda Luna nuova di aprile, nota anche come “Luna Nera“. Una Luna nuova si verifica solo una volta al mese, quando il lato rivolto verso la Terra è completamente coperto dall’ombra. Aprile è iniziato con una Luna nuova il 1° aprile, rendendo il 30 aprile la 2ª Luna nuova del mese, una “Luna Nera”.