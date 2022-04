Il 30 aprile una rara Luna Nera oscurerà il Sole

MeteoWeb

La “Luna Nera” genererà un’eclissi solare sabato 30 aprile: sebbene non sia un termine astronomico ufficiale, comunemente vi sono due situazioni in cui si identifica la Luna nuova con questo termine (una Luna nuova si verifica quando il satellite è completamente in ombra dalla prospettiva della Terra ed è l’unico allineamento durante il quale possono verificarsi eclissi solari, anche se raramente).

I 2 casi in cui si può parlare di Luna Nera sono: la 2ª Luna nuova in un singolo mese di calendario o la 3ª Luna nuova in una stagione di 4 Lune nuove. La Luna Nera di aprile si adatta alla prima definizione, anche se sfortunatamente non saremo in grado di vederla. Quello che potremo vedere è l’eclissi solare che produrrà, mentre la Luna attraverserà brevemente una parte del Sole dal punto di vista della Terra.

L’eclissi solare parziale del 30 aprile attraverserà parti dell’Antartide, la punta meridionale del Sud America, il Pacifico e l’Atlantico. Il fenomeno sarà osservabile a partire dalle 18:45 UTC, quando inizierà ad essere visibile agli skywatcher nelle aree di visibilità. Il massimo sarà alle 20:41 UTC, con conclusione alle 22:37 UTC. Circa il 64% del disco solare verrà oscurato al picco dell’evento, secondo la NASA.

Per approfondire:

Cos’è una Luna Nera

Una Luna Nera è un evento abbastanza raro, tanto che nel 2021 non se ne sono registrate. Dato che il calendario lunare è quasi in linea con l’anno solare terrestre, in genere si ha una Luna piena e una Luna nuova ogni mese. Una seconda Luna piena in un singolo mese di calendario è talvolta chiamata “Luna Blu”. Secondo questa definizione, una Luna Nera è il rovescio della medaglia di una Luna Blu: è la seconda Luna nuova in un solo mese di calendario. Queste Lune nere si verificano circa una volta ogni 29 mesi e sono il tipo più comune di Luna nera.

Con la seconda definizione, una Luna nera si riferisce a una Luna nuova extra in una stagione. Poiché le stagioni della Terra sono lunghe circa tre mesi, in genere hanno tre Lune nuove. Quando una stagione ha quattro Lune nuove, la terza Luna nuova è chiamata Luna Nera. Queste Lune nere stagionali si verificano circa una volta ogni 33 mesi.