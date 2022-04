Rafa Nadal salta il Barcelona Open: incerto il rientro dopo i problemi fisici

MeteoWeb

Rafa Nadal non è ancora certo su quando potrà tornare al tennis competitivo dopo il ritiro dall’evento ATP di questo mese a Barcellona mentre si riprende da un infortunio alla costola, ha riportato oggi la sua squadra all’agenzia di stampa Reuters. Lo spagnolo, che ha vinto 21 titoli del Grande Slam in singolare, si è dovuto fermare il mese scorso a causa di una frattura da stress alla costola.

Il 35enne ora si è ritirato dal Barcelona Open di questo mese. “Rafa è stato appena ritirato dalla lista degli iscritti a Barcellona. Non sappiamo ancora quando parteciperà al suo primo torneo sulla terra battuta quest’anno. Speriamo presto”, ha detto la squadra in un comunicato inviato a Reuters.

Nadal si è lamentato di un problema al petto durante la sua corsa verso la finale dell’evento ATP 1000 a Indian Wells, in California, il mese scorso. I test di Barcellona hanno rivelato “una frattura da stress del terzo arco costale sinistro”. Il Dottor Ángel Ruiz Cotorro, che segue il campione spagnolo, ha assicurato che Nadal dovrebbe restare fermo per 4-6 settimane per riprendersi.

Madrid e Roma ospiteranno gli eventi ATP Masters 1000 il mese prossimo e Nadal spera di partecipare per avere partite sulle spalle prima dell’Open di Francia del 22 maggio-5 giugno, che ha vinto un record di 13 volte.