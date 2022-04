Russia fuori dal Consiglio dei diritti umani dell’Onu

MeteoWeb

L’Onu approva con 93 voti a favore la richiesta degli USA di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra. La risoluzione per sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani è dunque stata approvata con 93 voti a favore, 24 contrari e 58 astenuti. Per il via libera serviva la maggioranza dei due terzi dei Paesi votanti (dei 193 membri delle Nazioni Unite) e le astensioni non contano. Dall’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio, l’Assemblea Generale Onu aveva già adottato altre due risoluzioni promosse dall’Occidente: una denuncia Mosca per l’aggressione (ha ottenuto 141 voti a favore), mentre l’altra è sulla situazione umanitaria (140 i sì).