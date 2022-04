La Russia sospende le forniture di gas anche alla Bulgaria

MeteoWeb

Dopo la Polonia, anche la Bulgaria vedrà interrotte le sue forniture di gas russo. Il colosso russo Gazprom, infatti, ha informato la Bulgaria che interromperà le forniture da domani mattina, secondo quanto reso noto dal Ministro dell’Energia di Sofia.

“Bulgargaz ha ricevuto una notifica oggi, 26 aprile, che le forniture di gas naturale da Gazprom Export saranno sospese a partire dal 27 aprile“, ha affermato in una nota il Ministero dell’energia della Bulgaria, Paese fortemente dipendente dal gas russo. “La parte bulgara ha pienamente adempiuto ai propri obblighi e ha effettuato tutti i pagamenti richiesti dal suo attuale contratto in modo tempestivo, rigorosamente e in conformità con i suoi termini“, ha aggiunto.

Gazprom ha avvertito Bulgargas che interromperà le forniture perché la Bulgaria non ha accettato di pagare in rubli, come chiesto ora da Mosca, secondo una nota del Ministro dell’Economia di Sofia.

La portavoce del governo bulgaro, Lena Borisslavova, ha dichiarato a bTV che l’interruzione delle forniture non comportano alcun rischio per la sicurezza energetica del Paese. “Non c’è alcun rischio per la sicurezza energetica del Paese, siamo pronti per uno scenario del genere da molto tempo, il Presidente del Consiglio è stato informato di ciò che sta accadendo”, ha affermato Borisslavova. Domani il Ministro dell’Energia bulgaro, Aleksandar Nikolov, riferirà sulla situazione.