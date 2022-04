Sabbia del Sahara, lunghissime code agli autolavaggi del Sud ma il cielo è ancora giallo | FOTO

MeteoWeb

Dopo le tempeste di sabbia di ieri al Sud Italia, in molte località sin dalle prime ore di stamani gli automobilisti hanno letteralmente preso d’assalto gli autolavaggi con l’intenzione di ripulire le loro automobili dalla polvere desertica caduta ieri in abbondanza. Lavaggi che saranno in gran parte vani, in quanto l’atmosfera è ancora carica di ingenti quantità di pulviscolo sahariano, tanto che il colore del cielo resta giallastro.

Nei prossimi giorni, e in modo particolare nel weekend e lunedì 25 aprile, altri nuclei di nuvole cariche di sabbia del Sahara risaliranno dal Maghreb verso il Sud Italia: le auto appena lavate, quindi, si sporcheranno immediatamente, già nelle prossime ore e ancora di più nei prossimi giorni, anche laddove le condizioni meteorologiche rimarranno stabili e soleggiate come – ad esempio – in Calabria e Sicilia.

