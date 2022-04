Scintillante “spirale” solca i cieli delle Hawaii | VIDEO

MeteoWeb

Una strana e sbalorditiva “spirale” notturna è stata osservata dei cieli delle Hawaii ed è stato scoperto cosa l’ha causata. Il telescopio Subaru ha catturato un video del “vortice“, come lo ha definito SpaceWeather.com, domenica 17 aprile vicino a Mauna Kea, poche ore dopo che un razzo Falcon 9 SpaceX ha lanciato con successo in orbita un satellite spia.

SpaceX ha lanciato il satellite per il National Reconnaissance Office (NRO) degli Stati Uniti. Il razzo Falcon 9 ha portato in orbita NROL-85, decollato alle 15:13 ora italiana dalla base di Vandenberg in California. Sia le operazioni che il payload sono stati coperti da segreto.

Il video “mostra la caratteristica spirale causata dallo sfiato del carburante per l’accensione post-deorbita dello stadio superiore del Falcon 9, che ha effettuato l’uscita dall’orbita sull’Oceano Pacifico subito dopo la fine della prima rivoluzione,” ha spiegato a SpaceWeather.com il localizzatore di satelliti olandese Marco Langbroek. L’esperto monitora i lanci di SpaceX e ha creato filmati straordinari che mostrano il dispiegamento di satelliti Starlink, utilizzati per servizi a banda larga in aree remote.

Il primo stadio del booster Falcon 9 è riutilizzabile ed è atterrato con successo su una nave drone nell’Oceano Pacifico, secondo quanto ha reso noto SpaceX. Lo stadio superiore del vettore non è riutilizzabile e quindi, dopo aver inviato il satellite nell’orbita assegnata, è ricaduto nell’atmosfera per consentirne la distruzione.

Il Subaru Telescope è un telescopio a infrarossi da 8,2 metri situato alle Hawaii e gestito dall’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone. La struttura opera a 4.139 metri di altitudine. A causa delle difficoltà di lavorare in un’atmosfera così sottile, la maggior parte del personale lavora in remoto e solo una manciata di persone rimane sul posto per fare funzionare il telescopio.

La Subaru-Asahi Sky Camera, che ha catturato il filmato, rientra in un progetto di sensibilizzazione in collaborazione con Asahi-Shimbun, un grande giornale giapponese. Il progetto è iniziato nel 2021 per trasmettere in streaming il cielo notturno.