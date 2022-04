Stazione Spaziale: nuovo rinvio per il lancio di “Ax-1”, la prima missione privata verso la ISS

MeteoWeb

Nuovo rinvio per “Ax-1” di Axiom Space, la prima missione interamente privata verso la Stazione Spaziale Internazionale. La partenza non avverrà prima di venerdì 8 aprile.

Il rinvio è conseguenza dello stop ai test Artemis, la missione per il ritorno sulla Luna il cui razzo si trova nella stessa base del Kennedy Space Center su una piattaforma a poca distanza.

I quattro astronauti privati della prima missione spaziale di Axiom, l’azienda americana che sta lavorando anche alla costruzione della prima stazione spaziale privata, trascorreranno 8 giorni a bordo del laboratorio orbitante per realizzare una serie di esperimenti scientifici e fare esperienza in vista della messa in orbita del primo modulo di quella che sarà poi la prima base spaziale privata.

Sarà un razzo Falcon 9 SpaceX a portare in orbita gli astronauti guidati dal veterano della NASA Michael Lopez-Alegria: la partenza è prevista dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center ma ad avere la precedenza su tutte le operazioni in programma saranno i test al gigantesco razzo Space Launch System, sul quale è integrata la capsula Orion (programma Artemis).

I test sono stati interrotti, facendo slittare il lancio di Ax-1 a non prima di venerdì 8 aprile.