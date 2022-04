Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Comiso, +11°C a Belluno

MeteoWeb

Una perturbazione dal Nord Africa oggi ha portato un peggioramento all’insegna di rovesci e anche di locali temporali su parti del Centro-Sud e in Sardegna. Le temperature, grazie al flusso più caldo sudoccidentale, sono in aumento al Centro-Sud, in maniera più evidente sulla Calabria e sulla Sicilia. Una nuova ondata di maltempo attende il Centro-Sud nella giornata di domani.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 6 aprile 2022, in alcune località italiane: