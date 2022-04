Temporali tra Friuli, Veneto e Lombardia: intense grandinate tra Trevigiano e Padovano | LIVE

MeteoWeb

Con l’ingresso di aria fredda in quota da nord-est, sono arrivati i primi temporali tra il Veneto orientale e il Friuli occidentale ma anche nella Lombardia occidentale. In Veneto, si sono verificate anche intense grandinate, in particolare nelle province di Treviso e Padova, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Degna di nota la grandinata che ha interessato Volpago del Montello, nel Trevigiano, con chicchi abbastanza grandi che hanno imbiancato il paesaggio, come visibile dal video seguente.

