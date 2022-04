Terremoti, omogeneizzati i dati di tutti i Paesi: Bosforo e Stretto di Messina gli “hotspot” a più alto rischio sismico d’Europa

MeteoWeb

Un folto gruppo di scienziati europei, con la partecipazione del Servizio sismico svizzero dell’ETH di Zurigo, ha pubblicato per la prima volta una mappa del rischio sismico per l’Europa. Nel XX secolo i terremoti in Europa hanno causato più di 200.000 vittime e oltre 250 miliardi di euro di danni. Analisi complete del rischio sismico sono quindi necessarie per ridurre l’impatto dei terremoti catastrofici. Ad oggi, i terremoti non possono essere né prevenuti né previsti con precisione.

Un team internazionale di sismologi, geologi e ingegneri europei, con la partecipazione di primo piano del Servizio sismico svizzero e del Gruppo di sismologia e geodinamica dell’ETH di Zurigo, ha quindi rivisto il modello di pericolosità sismica esistente dal 2013 e ha creato un primo modello di rischio sismico per tutta l’Europa. Questi modelli descrivono dove è probabile che si verifichino terremoti indotti, con quale forza e con quale frequenza si verificheranno e il loro potenziale impatto sull’ambiente e sulle persone. Consentono inoltre di stabilire misure precauzionali efficaci e quindi di ridurre notevolmente l’impatto sugli edifici e sui loro utenti.

I ricercatori hanno aggiornato i set di dati su cui si basano i modelli, un’impresa colossale ed articolata, data l’enorme quantità di dati e le diverse condizioni tettoniche in Europa. Si tratta di un lavoro necessario per mettere a punto strategie transnazionali efficaci per la riduzione del rischio di catastrofi, come la definizione di concetti assicurativi o la determinazione di regolamenti edilizi aggiornati a livello europeo e nazionale.

Il modello europeo aggiornato di rischio sismico e il nuovo modello di rischio sismico sono liberamente accessibili, compresi i set di dati su cui si basano.

Modello di rischio sismico migliorato

Il rischio sismico descrive il potenziale scuotimento del suolo da terremoti futuri e si basa sulla conoscenza dei terremoti passati, della geologia, della tettonica e delle condizioni locali in tutta Europa. Set di dati estesi, che sono stati integrati nella versione attuale del modello di pericolo, permettono una valutazione più completa e nuova della pericolosità sismica in Europa. Grazie a questo si è potuto revisionare al ribasso le stime dei terremoti attesi nella maggior parte dell’Europa rispetto al modello del 2013. Sono escluse alcune regioni della Turchia occidentale, della Grecia, dell’Albania, della Romania, della Spagna meridionale e del Portogallo. Lì, le stime dei terremoti attesi sono state adeguate al rialzo.

Il modello aggiornato conferma Turchia, Grecia, Albania, Italia e Romania come i paesi con la più alta vulnerabilità sismica in Europa, seguiti dagli altri paesi balcanici. Ma anche nelle regioni con una valutazione del rischio bassa o moderata, possono verificarsi terremoti dannosi in qualsiasi momento. La costruzione antisismica è una delle misure più efficaci per proteggere al meglio la popolazione dai terremoti e proprio a questo scopo preventivo vengono eseguite le stime e vengono aggiornati i modelli. Infatti, il modello europeo aggiornato di pericolosità sismica costituisce una base informativa essenziale per la seconda edizione delle norme edilizie europee. A livello statale, tuttavia, i modelli nazionali di pericolosità esistenti sono determinanti per le norme edilizie e altri aspetti della prevenzione dei terremoti.

Gli edifici più vecchi determinano il rischio sismico

A differenza del modello di pericolosità, il primo modello europeo di rischio sismico descrive le conseguenze attese di un terremoto sulla popolazione e sull’economia. Per determinare questo rischio, i ricercatori hanno bisogno di informazioni sul sottosuolo locale, sulla densità edilizia e di popolazione, sulla vulnerabilità degli edifici e su stime affidabili della pericolosità sismica.

Il modello mostra che il rischio di terremoti è particolarmente elevato nelle aree urbane e nelle zone con molti edifici precedenti al 1980 e nei luoghi in cui il rischio di terremoti è elevato. Sebbene la maggior parte dei paesi europei abbia codici e standard edilizi più recenti, ci sono ancora molti edifici più vecchi che non sono, o sono solo insufficientemente, protetti contro i terremoti. Proprio questi rappresentano un rischio maggiore per i loro residenti. Il rischio sismico più elevato è riscontrabile quindi nelle aree urbane, che spesso hanno una storia di terremoti dannosi. Questi includono città come Istanbul e Smirne in Turchia, Catania e Napoli in Italia, Bucarest in Romania e Atene in Grecia.

Turchia, Italia, Romania e Grecia, in quest’ordine, rappresentano quasi l’80 per cento del danno economico modello di sette miliardi di euro che i terremoti provocano in media in Europa ogni anno. Tuttavia, città come Zagabria, Tirana, Sofia, Lisbona, Bruxelles e Basilea hanno anche un rischio di terremoti superiore alla media rispetto a città meno esposte come Berlino, Londra o Parigi.