Maltempo, forte vento a Napoli: cadono calcinacci da un palazzo

MeteoWeb

Forti venti sferzano quasi tutta Italia da Nord a Sud nel giorno di Pasqua. Raffiche di vento di 80-90km/h sono stati registrati oggi a Napoli. A causa del forte vento questa mattina, la Protezione Civile comunale è intervenuta in via Giambattista Marino, nel quartiere di Fuorigrotta, per la caduta di calcinacci da un fabbricato. Fortunatamente nell’incidente non sono stati registrati feriti e danni.

Registrate raffiche di 111km/h a Oliveto Citra, nel Salernitano, ma anche di 81km/h ad Arienzo e Baronissi, 71km/h a Benevento e 62km/h a Caserta.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: