Meteo USA, rara e violenta grandinata nel sud della Florida: danni a tetti e auto | FOTO

Una rara e violenta grandinata ha colpito parti del sud della Florida lunedì 4 aprile, ricoprendo il terreno di grandi blocchi di ghiaccio, fino alle dimensioni di palline da golf. La violenta grandinata ha causato danni significativi alla proprietà in alcune parti della contea di Highlands.

Sono stati riportati chicchi di grandine fino a 5cm di diametro. I social media sono stati invasi dalle foto di buchi nei finestrini delle auto e tetti e facciate delle case danneggiati dai grossi pezzi di ghiaccio (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Grandinate e raffiche di vento sono stati segnalati anche fino a Miami.

La grandine è generalmente rara in tutta la Florida, ma soprattutto a sud come è stata osservata nei giorni scorsi, perché lo strato di congelamento dell’atmosfera è più alto che nelle località cariche di grandine come le Grandi Pianure. “La grandine è rara in Florida perché l’atmosfera è troppo calda perché si formi“, ha affermato Jesse Ferrell, meteorologo di AccuWeather.

Secondo Ferrell, ci sono stati solo altri due casi di grandine più grande o grande quanto quella dei giorni scorsi in Florida negli ultimi cinque anni. Il chicco di grandine più grande della Florida è stato di 11,4cm, ossia grande quanto un pompelmo. La Florida ha ricevuto per tre volte un chicco di grandine di queste dimensioni. Una nel marzo 1996 nella contea di Polk, appena a nord della contea di Highlands. Poi, nel marzo 2003, nella contea di Bradford, a sud-ovest di Jacksonville. E, più recentemente, nel maggio 2007 a Marion County, a nord-ovest di Orlando.

I chicchi di grandine si formano quando le correnti ascensionali dei temporali sollevano le gocce di pioggia nell’atmosfera gelida, permettendo loro di congelarsi e guadagnare massa. Questo processo può verificarsi ripetutamente, consentendo la formazione di chicchi di grandine più grandi prima che la corrente ascensionale non sia più abbastanza forte da sostenerli.

Le violente grandinate possono causare gravi danni alla proprietà. Secondo la NOAA, due grandinate separate hanno superato 1 miliardo di dollari di danni nel 2021. I chicchi di grandine possono anche causare ferite, ma il rischio di essere uccisi da una grandinata è basso. La NOAA stima che 24 persone negli Stati Uniti vengono ferite ogni anno, con alcune ferite abbastanza significative da richiedere il ricovero in ospedale.

Nelle scorse ore, violente tempeste hanno colpito il Sud-Est degli USA, con grandine, forti venti e tornado. Uno di questi ha seminato distruzione e morte a Pembroke, in Georgia.