Dai +30°C alla neve in poche ore: il Colorado ripiomba in inverno | FOTO

L’ondata di caldo che pochi giorni fa ha portato temperature di oltre +30°C in Colorado, è ormai solo un lontano ricordo. A partire dalla mattina di ieri, sabato 21 maggio, le località in tutto lo stato, infatti, erano coperte di neve, ricevendo oltre 30cm a causa del crollo delle temperature che ha fatto ripiombare lo stato in inverno. Secondo il National Weather Service, gli accumuli di neve più alti si registrano a Cripple Creek (51cm), Woodland Park (40cm) e Whisky Park (38cm). Nella gallery scorrevole in alto, le immagini della neve che ha imbiancato il Colorado.

Le condizioni invernali sono iniziate a Denver nella sera di giovedì 19 maggio, quando la temperatura è passata da +29°C a +15°C nell’arco di un’ora. La tempesta, poi, ha preso slancio venerdì 20 maggio, con l’arrivo della neve. 2,5cm di neve sono stati segnalati all’aeroporto internazionale di Denver, ma i sobborghi a ovest e a sud della città hanno registrato 7-15cm di neve bagnata all’inizio di sabato 21 maggio. A Colorado Springs, sono caduti in generale 10-18cm di neve.

L’energia elettrica dello stato è stata rapidamente messa alla prova dalle nevicate, lasciando oltre 100.000 clienti senza elettricità fino alla mattina di sabato. Le contee più colpite dai blackout sono state Fremont County, Teller County e Pueblo County.