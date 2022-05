Punte di +36°C e scirocco: continuano gli incendi in Sicilia

MeteoWeb

Le temperature roventi e il vento di scirocco contribuiscono ad alimentare gli incendi in Sicilia. Nel Palermitano, in particolare, si registrano raffiche di 61km/h a Termini Imerese, 50km/h a Bagheria, 45km/h a Villabate, 39km/h a Palermo. Sull’isola si registrano punte di +36°C come a Palermo, Partinico, Lascari, Francofonte, Caltagirone, Mineo, mentre +35°C si registrano a Trapani, Castellammare del Golfo e Sciacca.

In questa situazione, le fiamme hanno divorato ettari di vegetazione e macchia mediterranea. I volontari della Protezione Civile regionale, su richiesta dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti a supporto con i propri mezzi in via Cotogni, a Bagheria; in contrada San Giuseppe a Partinico, e a Campofelice di Roccella, nei pressi del bivio della statale 113 e del centro urbano.

È, invece, in fase di bonifica il rogo che da ieri sera sta interessando Monreale, nel Palermitano. L’incendio è divampato nella zona di Monte Caputo. In azione squadre a terra e un Canadair per circoscrivere il fronte del fuoco.