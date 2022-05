Allerta Meteo, forte maltempo nel weekend: violenti temporali con grandine e tornado

MeteoWeb

Il maltempo che ieri ha colpito il Nord Italia è stato soltanto un piccolo antipasto, per quanto estremo, dei fenomeni particolarmente violenti che condizioneranno l’ultimo weekend del mese di maggio, compromettendo il tempo su gran parte d’Italia sia sabato 28 che domenica 29 al punto che sono fortemente sconsigliate le attività all’aperto, in modo particolare nelle zone più a rischio che al momento sono la Sicilia e il Nord/Est.

Il maltempo sarà determinato dalle crollo delle temperature provocato dapprima nelle prime ore di sabato al Sud da una goccia fredda mediterranea proveniente da ovest, e successivamente nella serata di sabato da un’imponente irruzione d’aria fredda proveniente da nord/est. Ad alimentare i fenomeni estremi saranno proprio i contrasti termici tra l’aria fredda in arrivo, e il caldo persistente dopo le temperature roventi di questi giorni. Dopo i valori elevatissimi di ieri, anche oggi abbiamo ben +37°C a Cerignola, +35°C a Palermo e Cosenza, +34°C a Bari, Trapani e Lamezia Terme, +33°C a Latina e Benevento, +32°C a Catania, Salerno, Guidonia e Caserta, +31°C a Roma, Lecce e Brindisi.

Questo caldo anomalo per il periodo, già prettamente estivo, continuerà ancora fino a Venerdì 27 Maggio per poi essere improvvisamente sostituito da un’ondata di maltempo che riporterà le temperature circa dieci gradi centigradi più in basso.

