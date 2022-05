Allerta Meteo, conferme sul forte maltempo del weekend: è allarme grandine e tornado

MeteoWeb

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici confermano le previsioni meteo che su MeteoWeb abbiamo già pubblicato ieri: l’ultimo weekend del mese di Maggio, tra Sabato 28 e Domenica 29, sarà fortemente compromesso dal maltempo sull’Italia. Un maltempo particolarmente estremo, accompagnato da fenomeni violentissimi con furiose grandinate e possibilità anche di tornado. Ad innescare temporali così estremi saranno i contrasti termici tra l’aria fredda in arrivo e il caldo persistente ai bassi strati dopo l’ondata di calore di questi giorni.

Anche oggi, infatti, le temperature hanno raggiunto valori elevatissimi: spiccano i +39°C sfiorati a Caltagirone, nel cuore della Sicilia, ma anche +36°C a Roma e Guidonia, +35°C a Cosenza, Foggia, Caserta e Benevento, come se fossimo già in piena estate. Questo caldo così intenso proseguirà anche domani, Venerdì 27 Maggio, fino a sera. A stravolgere la situazione sarà Sabato, sin dalle prime ore del mattino, un ciclone proveniente dal Mediterraneo occidentale che si posizionerà tra Sardegna e Sicilia, alimentando forti temporali nel Canale di Sicilia e sulla Sicilia occidentale, in rapido spostamento verso il resto dell’isola.

Il maltempo inizierà al Sud, in Sicilia appunto, estendendosi poi anche alla Calabria dal pomeriggio di Sabato, ma attenzione anche al Nord dove a partire dal pomeriggio stesso di Sabato irromperà aria fredda proveniente dall’Europa centrale che innescherà i fenomeni più violenti, che nella sera/notte si estenderanno a tutta la pianura Padana, che verrà nuovamente flagellata da supercelle temporalesche con furiose grandinate e trombe d’aria. Consigliamo la massima cautela negli spostamenti e nelle attività all’aria aperta: nei prossimi aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb, tutti i dettagli sul brusco peggioramento del fine settimana.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: